Red Bull, Helmut Marko manda frecciate a Horner: 'Quando smetto lo decido io'

Pochi giorni fa vi abbiamo riportato l'indiscrezione che sta scuotendo la Red Bull, il fatto che Horner vorrebbe Marko fuori dalla scuderia. Rumor che evidentemente deve essere arrivato anche alle orecchie dello stesso consulente Red Bull che ha risposto per le rime.

Parlando con OA24 Sport, il manager austriaco ha confessato: "Come mi spiego le tante voci sul mio futuro? Non ne ho idea. Questa settimana non ci sarà alcun vertice perché ho un contratto fino alla fine del prossimo anno. Quando e come mi fermerò lo decido io, non, ad esempio, il signor Horner".

Secondo quanto riferito dal quotidiano brasiliano O Globo, la posizione dell'80enne austriaco si starebbe indebolendo all'interno del team soprattutto dopo la morte del grande capo Dietrich Mateschitz, risalente ad un anno fa.

Notizia evidentemente bollata come falsa, stando alle parole dello stesso Marko: "Al momento sto bene, contrariamente alle molte voci, mi dispiace Ma devo deludere le persone pessimiste”. Per i media verdeoro potrebbe esservi un riassetto all'interno di Red Bull, con Marko che potrebbe essere sacrificato: "A causa del nuovo ordine, dopo la morte di Dietrich Mateschitz un anno fa, tutto è diverso. Le persone stanno cercando di ridefinire i propri poteri", ha detto l'austriaco, smentendo comunque un suo addio.

In ogni caso un allontanamento di Marko dalla scuderia campione del mondo potrebbe avere delle ripercussioni negative su Max Verstappen, tenendo conto che fu proprio il consulente Red Bull a scoprire il pilota olandese.

Tra l'altro a riguardo è emerso nelle scorse ore anche un retroscena riguardante Ferrari, dopo che Montezemolo ha svelato: 'Seguivamo Verstappen fin dai go-kart'.

Nel corso dell'intervista con OA24 Sport, Marko ha fatto chiarezza anche sul futuro di Sergio Perez, la cui permanenza in Red Bull appare in bilico dopo i risultati un po' deludenti di questa stagione: "Sono solo speculazioni, non c'è un ultimatum a Checo. Penso che stiamo vincendo troppo con lui e possono venire fuori cose incredibili".

Chiusura dedicata a Verstappen: "Dobbiamo valorizzare molto di più la sua prestazione questa è la cosa straordinaria in questo momento. Fin dalla nostra prima conversazione, quando Max aveva 15 anni, tra noi si è creato un legame speciale. Ora non vedo l'ora che arrivi Austin, dove spero di poter festeggiare la sua 50esima vittoria in un Gran Premio di Formula 1”.