Red Bull e la clamorosa mossa di mercato: vuole il Dream Team Leclerc-Verstappen

La Red Bull starebbe pensando di creare un vero e proprio Dream Team, una scuderia da sogno. Oltre al bicampione del mondo Max Verstappen, quello che diverrà forse il pilota più forte di sempre, ci sarà spazio per Charles Leclerc.

A tenere le redini del team, come un perfetto marionettista, è Helmut Marko, figura di riferimento in casa Red Bull, che pochi giorni fa ha dato il ben servito a Nyck de Vries, sostituendolo con Ricciardo in Alpha Tauri.

Ora, nel mirino dell'ex pilota austriaco è finito Perez, che dopo un ottimo inizio di stagione si è un po' perso, non riuscendo mai a regalare prestazioni all'altezza del compagno di scuderia olandese. Ecco che quindi, stando a quanto riportato da formu1a.uno, la compagine di Milton Keynes starebbe pensando di portarsi a casa quello che probabilmente è il secondo pilota più forte, (o forse il terzo), del circus, leggasi Charles Leclerc.

Si verrebbe così a formare un vero e proprio Dream Team degno dell'accoppiata Prost-Senna, Rosberg-Hamilton, e via discorrendo. Ma attenzione, la coppia non si formerebbe subito ma semmai in vista del 2026, quando verranno introdotte le nuove monoposto, definite da Verstappen terribili.

In vista dei cambiamenti nella classe regina, Liberty Media punta a mantenere alto l'interesse verso la Formula 1, e Leclerc insieme a Verstappen potrebbero senza dubbio rimescolare le carte in gioco, evitando che il campionato divenga scontato dopo una sola gara.

L'operazione, se ad alcuni potrebbe sembrare fantascientifica, racchiude diverse possibilità, a cominciare dalla volontà di vincere di Leclerc. Come dimenticarsi poi del recente astio on Carlos Sainz, manifestatosi nelle ultime uscite. E sullo sfondo rimane sempre quel Lewis Hamilton che da mesi viene accostato alla Ferrari, e che ovviamente, in caso di addio del monegasco a Maranello, andrebbe a prendere il suo posto: succederà davvero? Solo il tempo ce lo dirà.