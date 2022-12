Record di velocità con albero di natale sul tetto: Hennessey lo migliora con una Mustang

Il periodo natalizio accende i cuori delle persone, in cerca dell’ultimo regalo per i propri cari, invece per John Hennessey è tutto diverso: significa trovare una nuova auto con cui battere il record di velocità con albero di natale sul tetto, e per il Natale 2022 l’auto dei record è una Ford Mustang.

Lo scorso anno John Hennessey ha preso in prestito l’Audi RS6 Avant di sua moglie per siglare il record, con la potenza salita a quota 800 CV per portare l’abete a 295 km/h di velocità massima. Quest’anno invece ha optato per una Ford Mustang Shelby GT500 in tinta Eruption Green, una colorazione degna del Grinch, nella sua versione “di mezzo”, che offre quindi una potenza leggermente inferiore ai 1.200 CV della Venom 1200, il top di gamma e prestazioni offerto da Shelby.

La Mustang GT500 scelta da Hennessey adotta un motore V8 da 5.2 litri che in questa configurazione eroga quindi 1.000 CV e 1.156 Nm di coppia, valori che sono bastati a distruggere il record dell’anno passato, con una velocità massima raggiunta di 192 miglia orarie, ovvero 310 km/h. Nella classifica delle prove natalizie di Hennessey abbiamo dunque la Mustang in prima posizione, seguita dall’Audi RS6 Avant e dall’impressionante Jeep Trackhawk messa a punto dallo stesso preparatore, con cui aveva segnato 291 km/h.

A questo punto ci troviamo ad un soffio dal traguardo delle 200 miglia orarie, e chissà che non venga superato l’anno prossimo, magari a bordo della potentissima Hennessey Venom F5.