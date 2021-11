Ancora record per la Tesla Model S Plaid sul quarto di miglio: un razzo su gomma

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata al video in alto, caricato su YouTube tramite il canale ufficiale di CNBC, Jay Leno's Garage ha appena ottenuto un altro record sul quarto di miglio a bordo della Tesla Model S Plaid. Il risultato era già stato annunciato lo scorso giugno, ma adesso abbiamo tutti i dettagli sull'evento.

Alcuni mesi fa Franz von Holzhausen ha in pratica prestato un esemplare di Model S Plaid a Jay Leno per il suo tentativo da svolgersi al Famoso Raceway, in California. Il record precedente sul quarto di miglio per una vettura di serie era della Bugatti Chiron Sport, che lo completò in 9,4 secondi. Leno invece, al volante della Model S Plaid, ha impiegato soltanto 9,247 secondi con una velocità in uscita di 244,76 km/h.



"Jay ha tirato fuori una performance incredibile per superare il già stratosferico record mondiale per la vettura di serie più veloce sulla nuova Model S Plaid di Tesla. Date un'occhiata all'episodio integrale mercoledì alle 10:00 PM su CNBC!" Ovviamente l'emittente è americano, e non tutti possono guardare l'episodio dall'Italia, ma dovete sapere che conterrà anche un secondo tentativo, tramite il quale un pilota professionista, pochi minuti dopo, ha abbassato ulteriormente il tempo a 9,234 secondi con una velocità in uscita di 244.87 km/h. Per il momento potrebbe essere il tempo più basso mai ottenuto da una Model S Plaid non modificata e in condizioni normali, mentre DragTimes aveva impiegato 9,27 secondi durante un testa a testa con un rapidissimo esemplare di McLaren 765LT.



Vogliamo ricordare a chi non dovesse conoscere il mostro elettrico che si muove attraverso tre motori a emissioni zero, i quali garantiscono un output complessivo di circa 1.033 cavalli. Questa potenza, unita all'erogazione istantanea della coppia e all'assenza di delay dovuto al cambio classico, restituisce prestazioni da capogiro.



Per ora l'unico modello in grado di battere la super berlina di Palo Alto è una inarrestabile hypercar elettrica: l'accelerazione della Rimac Nevera fa spavento.