Record incredibile per una Porsche 996 Turbo: percorso più di un milione di km

Più di un milione di chilometri. Questo l'incredibile traguardo raggiunto dal proprietario di una Porsche 996 Turbo. Tom Thalmann ha guidato ininterrottamente il bolide tedesco per più di due decadi, precisamente 21 anni, collezionando 1.089.500 km.

Spesso e volentieri leggiamo notizie di auto che hanno macinato centinaia di migliaia di chilometri in giro per il mondo, soprattutto vecchie Saab e Volvo, ma anche Honda e non solo. Si tratta sempre di auto tenute molto bene, quasi mai incidentate, e soprattutto con una manutenzione continua al motore. È la prima volta però, almeno a nostra memoria, che fra le “macina chilometri” vi sia anche una supercar come appunto una Porsche, brand del quale ieri 27 dicembre sono apparsi i render della Panamera 2024.

Eppure Tom Thalmann si è così tanto innamorato della sua fuoriserie grigio argento che ha deciso di non separarsene mai e di continuare a portarla in giro per il mondo, superando così l'incredibile traguardo di un milione di km. La foto pubblicata in rete, che trovate anche su questa pagina, mostra l'ultimo tagliando eseguito a 930.000 chilometri, ma ad oggi la Porsche 996 Turbo ha totalizzato altri 159.000 km e chissà quanti altri ne racimolerà nei mesi a venire. Cifre davvero incredibili tenendo conto che spesso e volentieri l'auto di Stoccarda viene utilizzata come “Macchina della domenica”, con parsimonia.

Evidentemente Tom Thalmann aveva altri piani per la sua fuoriserie e così che ha deciso di utilizzarla sempre più frequentemente. Sia chiaro, anche la 996 Turbo è passata dal meccanico visto che, quando ha superato i 600.000 chilometri, il suo motore è stato completamente smontato, e nel contempo sono stati sostituiti alcuni componenti minori per via di un po' di usura comunque solamente accennata. Il proprietario, inoltre, non la utilizza solamente per guidare regolarmente sulle strade ma anche per i trackday, per le giornate su pista in cui ci si può divertire sui circuiti spingendo al limite la propria auto.

Del resto, nonostante sia stato superato il milione di chilometri, i 420 cavalli della Porsche 996 Turbo non sembrano dare alcun segnale di cedimento. La Porsche di proprietà del signor Tom Thalmann resta senza dubbio incredibile, ma forse mai quanto il van Volkswagen con motore della 9911 GT3 RS.