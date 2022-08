Il record del circuito di Fiorano per le auto EV non appartiene ad una vera Ferrari

Uno dei punti di forza della casa di Maranello è quello di avere il circuito di Fiorano tutto per sé, per sviluppare le nuove auto ad un passo dalla fabbrica. Inaugurato nel 1972, Fiorano ha accolto le rosse degli ultimi 50 anni e ha visto molti record, ma il giro più veloce di un auto elettrica non è stato fatto da una vera e propria Ferrari.

La casa del cavallino non ha ancora un’elettrica in gamma però, quindi di quale auto stiamo parlando? Ebbene, si tratta di una Ferrari 250 Testa Rossa in miniatura costruita da Little Car Company (la stessa azienda che ha dato vita alla Baby Bugatti Type 52) con la benedizione della casa madre, che è scesa in pista guidata da Ollie Kew di Top Gear.

Questa vettura è un modello in scala perfettamente funzionante e riprodotto con un’attenzione al dettaglio maniacale: la carrozzeria in alluminio è plasmata a mano, le ruote a raggi sono della Borlani, la selleria in pelle è realizzata con gli stessi rivestimenti della casa e infine monta un motore elettrico che la rende la più veloce vettura della gamma di Little Car Company, una richiesta voluta da Ferrari stessa.

Sotto al cofano infatti troviamo un motore capace di 16 CV che invia la potenza alle sole ruote posteriori, e riesce a spingere la vettura fino a una velocità massima di 80 km/h, con un comportamento dinamico migliorato rispetto ad altri modelli sviluppati dalla piccola azienda.

“Questa cosa si comporta in modo assolutamente meraviglioso", ha detto il giornalista dopo il suo giro cronometrato del circuito. “È così stabile, e ha una sorta di comportamento da grande auto sportiva. Solleva l'acceleratore e puoi far sì che la parte posteriore ti segua e riduca un po 'di sottosterzo. I freni hanno una sensazione e una progressione fantastiche. Non me lo aspettavo!”

Una vettura piccolina che si diverte a fare la grande, e fin quando non arriveranno le prime Ferrari elettriche, sarà lei ad avere il record tra le auto EV sul circuito di Fiorano. La Ferrari F2004 di Schumacher ha fatto un giro in 55,9 secondi, mentre la SF90 Stradale in 1 minuto e 19 secondi: la 250 Testa Rossa di Little Car Company ha siglato un tempo di 2:26,97.