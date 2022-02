Record assoluto nella vendita di auto elettriche nel 2021: i dati

Con la tendenza globale all’elettrificazione dei veicoli, guidata da colossi come Tesla e il Gruppo Volkswagen, il pubblico si sta convertendo allo stesso modo verso il futuro del settore automotive. Ma quali sono i dati di vendita globali del segmento EV per il 2021? I numeri sono da record!

Come ripreso da Jalopnik a partire dal report di EV-Volumes, solamente nel mese di dicembre l’11% di tutti i veicoli venduti su scala globale (ovvero circa 907.000 vetture) erano elettriche a batteria, con un ulteriore 4% ibrido plug-in. Una crescita importante da novembre, con poco più di 720.000 nuove immatricolazioni di veicoli plug-in.

Annualmente, invece, sono state registrate 6,5 milioni di immatricolazioni di automobili elettriche nel 2021, ovvero circa un’auto su undici su scala globale: se si considera che nel 2020 si è parlato di 3,1 milioni di BEV venduti, la crescita è imponente. A trainare il settore è, come qualcuno già si aspetterà, Tesla: l’auto elettrica numero uno al mondo è la Tesla Model 3, seguita dalla cinese Wuling Hong Guang Mini EV (a segnalare l’importanza del mercato cinese) e poi dalla Tesla Model Y. Al quarto posto si colloca, invece, la Volkswagen ID.4.

Osservando la quota di mercato ci troviamo dinanzi a un 10% occupato dai veicoli elettrici, specialmente in Europa e in Asia, mentre negli Stati Uniti gli ibridi hanno ancora più successo rispetto ai BEV: proprio i plug-in hanno visto un aumento delle vendite del 76% nel corso dell’anno appena passato, sebbene rappresentino ancora il 3% del mercato complessivo. Cosa ci si può aspettare nel 2022? Con ogni probabilità un aumento della concorrenza, delle vendite e un dominio ripetuto di Tesla, a meno che uno degli altri maggiori produttori mondiali di veicoli elettrici non riscuota particolare successo, tanto da spodestare il colosso di Elon Musk.

