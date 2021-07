Record assoluto per le auto elettriche in Cina: ecco gli incredibili numeri

La crescita costante nella vendita di auto elettriche è ormai un fatto consolidato in tutto il mondo, ma specialmente in Europa e in Cina i progressi sono in genere clamorosi. Gli ultimi dati provenienti dal paese orientale segnalano un nuovo record assoluto su base mensile.

A giugno infatti i cinesi hanno acquistato ben 235.000 autovetture plug-in, facendo registrare un incremento del 160 percento se paragoniamo il numero a quello ottenuto a giugno 2020. La conseguenza di questa crescita esponenziale sta nel fatto che adesso le auto plug-in hanno un market share del 15 percento, mentre quelle completamente elettriche si sono portate al 12 percento: le ibride non piacciono molto in Cina.



Da gennaio siamo arrivati ad 1,1 milioni di autovetture plug-in vendute complessivamente, le quali compongono circa l'11 percento dell'intero mercato, con le BEV che ne occupano il 9 percento. Data la probabilissima crescita delle vendite nella seconda parte dell'anno non è assurdo aspettarsi che entro la fine 2021 i cinesi avranno tagliato il traguardo delle 2,5 milioni di auto elettriche acquistate.



Passando ai numeri inerenti i singoli modelli è ancora una vola la piccola ed economicissima Wuling Hong Guang MINI EV a dominare la scena grazie a ben 29.143 preferenze. Segue la Tesla Model 3 con 16.514 unità, e a chiudere il podio ci pensa la Tesla Model Y di recente commercializzazione, poiché è arrivata a 11.623 esemplari. Nella top 10 BYD ha portato tre modelli diversi, mentre sono del tutto assenti brand come Xpeng e NIO.



Nel frattempo la Tesla Model Y sta per arrivare anche in Europa. Il nuovo stabilimento di Berlino ha avuto importanti ritardi nella sua costruzione, ma i clienti del Vecchio Continente verranno serviti con gli esemplari assemblati negli Stati Uniti. Nel caso in cui foste interessati all'acquisto del crossover a zero emissioni vi consigliamo di dare un'occhiata all'analisi di The Fast Lane Car, che ne ha provato uno per un anno intero.