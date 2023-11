Il record 2023 di Tesla potrebbe saltare per gli scioperi in Svezia: la situazione

La "questione svedese" per Tesla sembra stia diventando sempre più intricata. Le proteste non accennano a terminare, Elon Musk non ne vuole proprio sapere di cedere di fronte alle richieste dei sindacati, e intanto il brand automobilistico ha deciso addirittura di citare in giudizio la Svezia.

Tutto è partito esattamente un mese fa, era il 27 ottobre quando 130 operai di sette stabilimenti del marchio statunitense, sparsi in giro per lo stato svedese, hanno dato il via a un piccolo sciopero che ha bloccato Tesla Sweden; sciopero che si è poi allargato a macchia d'olio in tutto il Paese. I metalmeccanici chiedevano la stesura di un contratto collettivo di lavoro, non previsto da Tesla.

Alle manifestazioni degli operai si sono poi velocemente uniti anche i lavoratori portuali, bloccando di fatto le consegne dei veicoli, ma anche gli elettricisti e i dipendenti di PostNord (azienda che gestisce le consegne delle targhe dei veicoli Tesla nel Paese), i quali hanno trattenuto ogni targa destinata alle nuove vetture del marchio statunitense.

Elon Musk, a tutto questo caos, ha deciso di rispondere adottando le vie legali. Comincia così la causa tra l'azienda automobilistica texana e lo Stato svedese, quest'ultimo reo di aver negato l'accesso alle targhe di immatricolazione attraverso la sua l'Agenzia di Trasporti; un decisione che Tesla ha interpretato come un vero e proprio "attacco discriminatorio illegale" nei propri confronti.

Al momento, stando a quanto riportato da Reuters, le minacce di Musk sembrerebbero aver funzionato (lo ripetiamo, per il momento). Il Tribunale, infatti, avrebbe dato ragione a Tesla, stabilendo che tutte le targhe debbano essere consegnate entro sette giorni. Intanto le proteste non si placano e tutta questa situazione rischia di mettere in cattiva luce Tesla nei Paesi scandinavi, i suoi mercati europei più grandi (tant'è che la Model 3 2024 è stata eletta la "Migliore auto da acquistare" in Norvegia), inoltre rischia seriamente di far saltare il record 2023 del brand. Come si risolverà questo caos?