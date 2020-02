Recensore UK analizza la Tesla Model 3, e la definisce "una fetta di Genio"

La Tesla Model 3 è una vettura apprezzatissima da chiunque vi sale a bordo. Mentre negli Stati Uniti ormai la si vede dovunque, in Europa è una macchina ancora piuttosto rara. A quanto pare però le sue caratteristiche cominciano a fare presa.

La video recensione della Tesla Model 3 Performance ad opera di Car Gurus UK, e che potete visionare in alto, mette la berlina californiano su un piedistallo molto alto. Le critiche non mancano, come ad esempio quelle che puntano alla qualità costruttiva non alla pari delle migliori auto premium, ma questo per Car Gurus sembra essere l'unico difetto. Infatti tutte le altre parole spese per la EV sono senz'altro di lode.

Nel caso non masticaste in modo sicuro l'inglese nel video vengono sottolineate l'autonomia, le prestazioni, l'abitabilità e le tante feature tecnologiche ben riuscite. Alla fine la Model 3 ne esce assolutamente raccomandata.

Allontanandoci però dalle qualità della macchina, il recensore ci tiene a precisare che Tesla, in quanto costruttore di auto, ha sensibilmente spinto e ispirato gli altri produttori a seguire la stessa formula, che di solito non è identica ma comunque molto valida.

Un recente confronto tra l'altro vede contrapposte la Model 3 e la recentissima Volkswagen ID.3, che rappresenta proprio quello che Car Gurus UK voleva intendere. Anche la nostra redazione ha avuto in prova la Model 3, ed ecco a voi la nostra disanima. Infine vi rimandiamo a un particolare confronto tra Model 3 e Ferrari Portofino, il cui video è tutto in italiano.