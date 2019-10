Rebranding in vista per la Seat: cambierà nome in Cupra?

Il brand Cupra ingloberà completamente Seat, nel tentativo di riposizionare il brand spagnolo nel mercato premium. O almeno, così sostiene una indiscrezione messa in luce dal magazine britannico Autocar. L'operazione rebranding si inserirebbe quindi in un piano più ampio del gruppo Volkswagen, obiettivo: aumentare volume di vendite e profitti.

Cupra attualmente è un sub-brand con target orientato sul mercato delle sportive. Per la fine del 2020 è attesa la Cupra Leon, una sportiva ibrida plug-in. Il veicolo è già in fase di testing su pista al Nurburgring. Mentre nel 2018 sono già stati venduti 18.000 veicoli sotto il brand Cupra.

In futuro vedremo anche una elettrica brandizzata Cupra sulla base dell'e-suv concept Tavascan.

La scelta di un rebranding complessivo potrebbe aiutare, e non poco, ad aumentare le vendite in alcuni mercati chiave, come quello statunitense. Seat oggi è un brand guardato con scarso interesse dai consumatori di diversi mercati. Per Volkswagen, poi, è ancora più importante differenziare, per target e identità, ciascuno dei suoi brand ad alto volume di vendite. Così, Seat-Cupra si troverebbe a guardare al mercato premium, mentre Skoda, ad esempio, si riposizionerebbe ulteriormente come brand dai prezzi accessibili.

È lo stesso Diess a dare conferma del piano ad Autocar, sostenendo che Seat ha chance di sopravvivenza laddove si posizioni, per prezzo e caratteristiche dei veicoli, sopra a Volkswagen. Un po' come Alfa Romeo all'interno di Fca.