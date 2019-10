Qualcuno ha realizzato una replica funzionante di Carl Attrezzi, la vende a 50.000$

Uno dei protagonisti più apprezzati del film d'animazione della Pixar "Cars" è sicuramente Carl Attrezzi, tant'è che il pickup arrugginito, Mater in originale, si è aggiudicato pure un paio di spinoff tra serie cartoni e cortometraggio. Oggi un amatore ha realizzato una replica in scala 1:1 del veicolo animato. Funziona e si può guidare.

In Cars tutte le macchine-personaggio prendono ispirazione diretta da un veicolo realmente esistente, e Carl non fa eccezione: è basato su un pickup del brand specializzato in trattori International Harvester. Questa replica, al contrario, è stata costruita partendo da un pickup della GMC del 1955. Il risultato è comunque molto convincente.

Il veicolo è in vendita sul marketplace di Facebook a 50.000$. Tanto? Poco? La persona che lo ha realizzato sostiene che la cifra sia sicuramente inferiore a quella che ha speso lui per costruirlo.

Con il parabrezza del veicolo completamente offuscato dagli occhioni da cartone animato, e la sua calandra non proprio a norma, non siamo sicurissimi che questo Carl Attrezzi a grandezza naturale possa guidare su strada. Del resto, è lo stesso venditore a specificare che è stato realizzato prevalentemente per le fiere e per le parate.

Il pickup è dotato anche di casse molto potenti in modo da "parlare": riproduce alcune delle battute sentite nella saga di Cars, con Carl che nel doppiaggio originale era interpretato da Larry the Cable Guy.