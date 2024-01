Qualcuno ha realizzato la moto di Akira ed è fantastica: se volete potete acquistarla

La moto rossa del film di animazione giapponese, Akira, è sempre stata considerato uno dei mezzi più belli dei manga. Shotaro Kaneda si è divertito a sfrecciare fra le strade di una futura Tokyo cyberpunk, ma ora anche noi comuni mortali possiamo provare il brivido di correre sulla mitica “moto rossa”.

Fino ad oggi siamo stati abituati a repliche soprattutto delle supercar, come ad esempio la Ferrari LaFerrari con un colore discutibile direttamente dall'Asia, ma la due ruote che vi stiamo presentando è davvero unica nel suo genere.

A realizzare una replica perfetta della moto di Akira è stato lo studio di design Bel & Bel, con sede in quel di Viladecans, in Spagna. Sia chiaro, nel corso degli anni sono stati diversi gli appassionati che si sono cimentati nel costruire una replica della moto rossa, fra cui quella più nota di Shinji Tejima che il creatore di Akira, Katsushiro Otomo, considera l'unica replica mai realizzata. Nessuna però di queste repliche è stata mai messa in vendita ne costruita in serie, cosa che ha invece deciso di fare Bel & Bel.

Per portarsela a casa servono 26.300 dollari, circa 24mila euro, una cifra tutto sommato non così esagerata soprattutto se si è un grande fan di Akira. Ma come è venuta l'ispirazione ad Otomo a realizzare tale capolavoro? “Sono state le moto di Tron disegnate da Syd Mead”, ha spiegato il creatore del manga a Forbes.

A sua volta, con la sua opera, Otomo ha ispirato Naruto, ma anche Ghost in the Shell e Cowboy Bebop, e si mormora che anche Matrix e Kill Bill abbiano tratto dal manga nipponico, così come il videogioco Half-Life di Valve.

Bel & Bel ha riprodotto la moto rossa di Akira partendo da uno scooter Yamaha Majesty YP 250 con il forcellone di una Honda VFR 800. La maggior parte della carrozzeria in fibra di vetro è stata realizzata da zero, proprio per la particolarità della mitica “moto rossa”.

Il motore è invece elettrico, con una velocità massima di circa 120 km/h, e una batteria da 102 chilometri di autonomia, non tantissimo ma quanto basta per sfoggiare la propria creatura in centro.

Da segnalare che in passato l'azienda ha costruito altre moto replica di manga, come ad esempio la monoruota di Lunch di Dragon Ball, ma anche la moto di Bulma, la Capsule 9. E in questo gruppo di due ruote decisamente sui generis, siamo certi che non sfigurerebbe affatto la prima moto a idrogeno, una Kawasaki che sembra uscita direttamente da un anime.