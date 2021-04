Qualcuno ha realizzato un'auto in legno che funziona davvero

La lavorazione artistica del legno permette di creare oggetti stupendi, i modellini di auto realizzati con questo materiale hanno un fascino atavico e artigianale, come questa strepitosa Mustang del '67. C'è però chi si è spinto oltre, realizzando qualcosa di mai visto prima.

Il canale YouTube Generic Woodworking ci presenta un'automobile in legno con gran parte della meccanica funzionante. Il motore è un 8 cilindri a V da 0,169 litri ed è accoppiato ad un cambio a tre velocità, più retro, e ad un differenziale aperto. Il motore è montato in posizione anteriore-centrale e la trazione agisce sulle ruote posteriori. Anche l'impianto frenante idraulico è funzionante e viene attivato - come acceleratore e frizione - dai piccoli pedali in legno. Lo sterzo è stato progettato basandosi sul classico schema a pignone e cremagliera e muove le ruote anteriori.

Le uniche parti non in legno sono il motore elettrico - che non agisce direttamente sulle ruote ma fa funzionare il V8 in miniatura - le viti per giungere le parti e i tubi che permettono il funzionamento dei pedali. Il modellino, realizzato nel 2020, è un esemplare unico.

Il legno è un materiale poco celebrato nel mondo dell'automobile. Sono in legno i mascheroni su cui i battilastra plasmarono le carrozzerie classiche più iconiche, sono in legno le corone di molti volanti sportivi e i dettagli degli interni delle auto di lusso, col legno Morgan creava il frame delle sue sportive e il futuro del legno è nella Nano Cellulose Vehicle Concept, voluta dal governo giapponese.