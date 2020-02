Per realizzare una Ford GT Liquid Carbon ci vuole il triplo del tempo di una GT normale

Quando è stata presentata per la prima volta, la Ford GT Liquid Carbon ha catturato immediatamente su di sè l'attenzione. È priva di vernice e con fibra di carbonio a vista. L'effetto è incredibile, ma per realizzarlo è necessario un lavoro meticoloso che ruba il triplo del tempo necessario per realizzare una Ford GT normale.

La scocca in fibra di carbonio a vista è realizzata interamente a mano, con un lavoro pazzesco per assicurare la perfetta simmetria delle fibre. Il lavoro viene realizzato dagli specialisti di Multimatic, in uno stabilimento speciale situato nell'Ontario.

L'intero stabilimento è interamente dedicato alla realizzazione delle GT Liquid Carbon. Per realizzare ogni Ford GT Liquid Carbon viene usato un singolo lotto di materiale. Nella realizzazione della vettura è necessario che la fibra di carbonio venga posizionata in modo che gli intrecci combacino, così come gli elementi cromatici.

Un lavoraccio, per cui sono addestrati soltanto pochissimi dipendenti. Proprio per questa cura maniacale dietro a ciascuna delle Liquid Carbon, la realizzazione richiede il triplo del tempo necessario per produrre una Ford GT con verniciatura.

Ovviamente questa attenzione speciale ha il suo costo: una Ford Liquid Carbon costa 750.000$, contro i 500.000$ di una Ford GT con verniciatura classica. 250mila dollari di differenza.