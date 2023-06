Per realizzare la Corvette Z06 gli ingegneri hanno acquistato un motore Ferrari su eBay

Decisamente curiosa la storia dietro il motore della Chevrolet Corvette Z06, splendida supercar americana a marchio General Motors. Nel progettare il V8 da 5,5 litri che si trova sotto il cofano della vettura Made in USA, gli ingegneri si sono decisamente ispirati ad un motore Ferrari.

A svelare l'arcano è stato Jordan Lee, ingegnere capo del progetto in questione, che ha spiegato: "Abbiamo confrontato un numero enorme di concorrenti. Abbiamo guardato in casa McLaren, Porsche e con attenzione anche in casa Ferrari". E proprio a riguardo della Rossa ha aggiunto: "Volevamo un motore Ferrari 458 – di recente realizzata con il cambio manuale - per dare un'occhiata ai loro componenti e vedere cosa facevano", ma acquistare la vettura di Maranello solo per studiarla non era nei progetti iniziali dell'azienda.

Di conseguenza si è optato per il Piano B: "Siamo stati in grado di acquistare su Ebay un motore di una 458 distrutta in Polonia. Abbiamo inviato loro un assegno da 25.000 dollari, e siamo rimasti tutti piuttosto contenti ed entusiasti che il motore ci si sia stato spedito".

Il motore è stato consegnato su un pallet presso la sede dell'azienda a Pontiac, nel Michigan, e chissà che qualcuno in Polonia non si sia fatto un paio di domande. In ogni caso, una volta giunto a destinazione, il propulsore della Ferrari è stato sottoposto ai raggi X dagli ingegneri della Corvette.

"Ricordo di essere rimasto stupito di quanto fossero piccoli i loro cuscinetti", le parole di Tadge Juechter, altro ingegnere americano. Trevor Thompkins, dipendente Corvette, ha aggiunto: "Una cosa che Jordan e il team hanno esaminato più da vicino sono state le tecniche della Ferrari per l'isolamento della bobina di accensione e il fissaggio dei connettori elettrici per evitare problemi di sfregamento. Abbiamo trovato delle soluzioni alternative, ma l'esame di motori come l'F136 (quello della 458 ndr) è stato vantaggioso".