Realizza un servizio su come risparmiare benzina a bordo di una Ford elettrica: la gaffe

La TV può spesso cadere in errore quando si parla di automobili, non molto tempo fa su un noto canale nazionale è andato in onda un servizio a dir poco fuorviante sulle elettriche che ha scatenato non poche polemiche (la TV contro le auto elettriche), oggi invece tocca alla NBC finire sotto i riflettori.

Lo show Today che va in onda sulla NBC ha messo in onda nelle ultime ore un servizio intitolato Come percorrere più chilometri possibile con un pieno di benzina, del resto anche negli USA la situazione è fuori controllo - con prezzi alla pompa più alti del normale, in Italia del resto abbiamo la benzina al di sopra dei 2 euro.

Il portale fueleconomy.gov ha persino pubblicato guide su come consumare meno carburante possibile, che noi abbiamo in parte ripreso con il pezzo Il nostro stile di guida può abbassare il prezzo della benzina? Ebbene tornando allo show Today la giornalista Vicky Nguyen ha realizzato un servizio su come risparmiare carburante... a bordo di un'elettrica.

Durante il filmato si vede chiaramente come la giornalista si trovi a bordo di una Ford Mustang Mach-E, nonostante questo però racconta al pubblico che è meglio spegnere il motore quando ci si trova in coda - mostrando il pulsante Stop/Start della BEV. Non sappiamo se la giornalista sapesse effettivamente di trovarsi su un'auto elettrica, o se era l'unica vettura disponibile per la realizzazione del servizio, di certo è una gaffe che non si può non notare...