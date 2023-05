Re Carlo e le auto della famiglia reale inglese: 33 vetture e tonnellate di Co2

Si terrà quest'oggi la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III e per l'occasione abbiamo voluto esplorare il parco macchine della famiglia reale inglese. Come prevedibile le vetture in possesso dei reali sono da mille e una notte: ma come siamo messi a emissioni di Co2?

La famiglia reale inglese non è composta ovviamente solo da Re Carlo III, in quanto al suo interno troviamo la regina consorte Camilla, il principe e la principessa del Galles, nonché il principe e la principessa del Sussex. In totale ha a disposizione un parco vetture di 33 auto, ma solo il 12,1% è elettrico e una sola è ibrida.

La società di autonoleggio Leasing Options ha analizzato nel dettaglio quali sono i veicoli che inquinano di più e stando allo studio Re Carlo III sarebbe quello maggiormente “eco friendly”, come del resto era prevedibile visto il suo noto interesse nei confronti dell'ambiente.

In totale King Charles “emette” 2,68 tonnellate di Co2 all'anno, e fra le sue vetture più note vi è l'Aston Martin il cui motore funziona a bioetanolo E85 e non a formaggio e vino come invece narra la leggenda. William e Kate sono invece i più inquinanti da questo punto di vista, avendo a disposizione quattro Audi e una Range Rover per una media di 12 tonnellate di Co2 all'anno.

Per realizzare lo studio l'azienda britannica ha preso come riferimento il numero medio di chilometri percorsi all'anno da un'auto nel Regno Unito, leggasi 12.200 chilometri per 1,68 tonnellate di anidride carbonica emesse nell'ambiente.

Ma scopriamo quali sono le auto più inquinanti della Royal Family, a cominciare dalla Bentley Flyng Spur W12, ammiraglia del lusso, che emette ogni anno 3,52 tonnellate di Co2. Proseguiamo con l'Audi R8, la cui erede arriverà nel 2025 e che emette 3,51 tonnellate di Co2.

L'Audi RS6 Avanti e l'Audi A8L, invece, si fermano a 3,22 e 3,03 tonnellate annue, mentre la Land Rover scende sotto i 3, precisamente, 2,68. Proseguiamo con un'altra Audi, precisamente la RS5 Coupé da 2,43 tonnellate di Co2 annue, con la Jaguar XJL che invece ne emette 2,31. Infine, l'Audi A5S e il carro funebre che si fermano entrambe a 2,25 tonnellate.