RC Auto: nel 2020 peggiorerà la classe di merito per 1,2 milioni di automobilisti

Inizia un nuovo anno, e si parla già di RC Auto e tasse. Secondo uno studio condotto da Facile.it, quasi 1,2 milioni di automobilisti italiani registreranno un peggioramento della propria classe di merito: a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2019 infatti il 3,76% degli assicurati pagherà di più.

La piattaforma ha analizzato un campione di 510mila preventivi tramite le proprie pagine, ed ha osservato che il valore in termini di percentuale è migliorato rispetto al 3,83% del 2018.

Buone notizie per gli automobilisti virtuosi: secondo l'osservatorio RC Auto di Facile.it a dicembre per assicurare un veicolo erano necessari 536,16 Euro, il 7,67% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018.

Per quanto concerne coloro che riporteranno un aumento del costo dell'RC Auto, Facile ha stilato un profilo di coloro che saranno interessati dai rincari. La prima differenza emersa riguarda il sesso dell'automobilista: tra gli uomini solo il 3,51% ha denunciato un sinistro di colpa, mentre per il campione femminile la percentuale sale al 4,18%. A livello di fascia anagrafica, l'età media di chi vedrà peggiorare la propria classe di merito è pari a 48 anni, mentre gli assicurati con età compresa tra 18 e 21 anni hanno riportato valori più bassi.

Tra le professioni dichiarate in fase di preventivo emerge che al primo posto si piazzano i pensionati. Sono loro infatti la categoria che ha dichiarato più sinistri di colpa. Seguono gli insegnanti (4,25%) e quindi medici, infermieri ed operatori sanitari (4,09%).

Su base regionale, sono 12 le regioni che hanno registrato valori sopra la media nazionale. Al primo posto si trova il Lazio, in cui il 4,94% degli automobilisti ha dichiarato alle assicurazioni un sinistro con colpa, che farà scattare l'aumento della classe. Seguono la Toscana (4,79%) e Liguria (4,73%).

La regione dove, in percentuale, sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri è il Molise; qui solo l’1,28% degli automobilisti alle prese con il rinnovo dell’RC auto vedrà aumentare la classe di merito a seguito di un incidente con colpa. Seguono nella graduatoria la Calabria (1,38%) e la Basilicata (1,57%).

Nel 2020 è entrata in vigore la nuova RC Auto familiare, inclusa nella Manovra Finanziaria 2020.