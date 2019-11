RC Auto, nel 2018 il premio medio è stato di 337 euro

Come sta andando il mercato RC Auto in Italia? Il bollettino statistico dell'Ivass ci dà qualche dato interessante sull'annata 2018, tra premi riscossi, numero di vetture assicurate, sinistri denunciati e premio medio per il territorio italiano. Vediamo tutti i dati.

Si parte dai ricavi derivanti dai premi raccolti, il comparto RC auto nel 2018 ha ottenuto 16.219 milioni di euro. È il 49% del totale dei rami danni, spiega l'agenzia Ansa. Il premio medio per polizza emessa è di 337 euro. Si tratta di una piccola flessione rispetto all'anno precedente. Guardando il 2017, anche considerando l'inflazione, c'è stata una diminuzione dell'1.7%.

Lo si evince sempre dal bollettino statistico dell'Ivass, che ci fornisce una fotografia di ampio respiro sul settore RC Auto per il periodo che va dal 2013 al 2018. In questo periodo le 42 imprese del settore RC Auto hanno raccolto 13.252 milioni di euro. Fondamentalmente ci troviamo in una situazione di sostanziale stabilità tra il 2017 e il 2018, andando a chiudere un periodo di flessione durato ben sei anni.

Quanto ai veicoli assicurati nel 2018, questi sono stati 39,3 milioni con un +0,4% rispetto all'anno precedente. Guardando al ramo relativo all'attività finanziaria e all'assicurazione passiva, questo vale 459 milioni di euro.

In Italia nel 2018 sono stati denunciati 2,134 milioni sinistri, con un pagamento medio di 2.566 euro. In aumento del 4.4% rispetto al 2013.