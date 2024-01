RB17, la prima hypercar di Red Bull a firma Newey: 1.100 CV e 5,5 milioni di euro

E' scattato ufficialmente il conto alla rovescia in vista della presentazione della RB17, la prima hypercar a marchio Red Bull. Sarà disegnata e progettata da Adrian Newey e si preannuncia un'auto super esclusiva che farà la gioia di tutti gli amanti dei bolidi a quattro ruote.

Dopo aver lavorato al progetto della mostruosa Aston Martin Valkyrie, auto dal sound pazzesco, Adrian Newey torna così a scostarsi dal mondo delle Formula 1 per realizzare una vettura che vedrà ufficialmente la luce quest'anno, nel 2024, così come confermato dal team principal Red Bull, Christian Horner.

"Adrian voleva realizzare un'auto per noi già nel 2014 e – ha spiegato lo stesso Horner – decidemmo di fare tutto il lavoro di progettazione per la Valkyrie in collaborazione con Aston Martin. La Valkyrie – ha continuato - è un veicolo straordinario ed esiste ormai da quasi otto anni e in questo periodo è stata accumulata una quantità enorme di conoscenze”. Quindi Horner ha chiosato: “Questo è un progetto perfetto che utilizza le competenze di cui disponiamo, quindi integrerà le nostre attività di Formula 1 senza distrarci da esse”.

Con la progettazione della RB17 Newey ha potuto lavorare senza i classici vincoli del motorsport, di conseguenza ha dato vita ad una vettura dotata di un motore V8 ibrido con una potenza combinata superiore ai 1.100 cavalli.

L'auto sarà a tiratura limitata, prodotta in soli 50 esemplari, e ognuno costerà all'incirca 5,5 milioni di euro. La particolarità è che nel prezzo sarà compreso anche un vero e proprio programma corse attraverso cui il futuro proprietario potrà imparare ad utilizzare l'auto attraverso un addestramento e l'esperienza in pista.

“La RB17 – è il commento di Newey - sintetizza tutto ciò che sappiamo sulla creazione di vetture di F1 in un pacchetto che offre livelli estremi di prestazioni in un auto da pista a due posti – ha dichiarato Newey – guidata dalla nostra passione per le massime prestazioni a tutti i livelli, la RB17 spinge il design e i confini tecnici ben oltre ciò che è stato finora disponibile per gli appassionati e i collezionisti“. L'auto sarà realizzata dalla Red Bull Advanced Technologie, e peserà solamente 450 kg.

Adrian Newey, che fu a mezz'ora dalla firma con Ferrari, ha già realizzato in carriera una Red Bull non Formula 1, trattasi del mitico concept per la serie di videogiochi Gran Turismo denominato X2010, l'auto più veloce del pianeta: chissà che la RB17 non possa avvicinarsi in quanto a prestazioni e design.