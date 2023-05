Ravenna, allarme dei vigili: 'Auto elettriche alluvionate siano messe in quarantena'

Torniamo a parlare della devastante alluvione che si è verificata la scorsa settimana in Emilia Romagna e che oltre a causare morti e distruzione, ha obbligato ad annullare il Gp di Formula 1 di Imola 2023 in programma lo scorso weekend.

A riattualizzare la questione è stato un comunicato ufficiale del comune di Ravenna, su consiglio dei vigili del fuoco, inerente le auto elettriche. Vi abbiamo già spiegato, a nostro avviso, cosa sarebbe accaduto in Emilia in un mondo dominato dalle elettriche, con gli EV che sono assolutamente dei mezzi sicuri in caso di acqua alta, ma l'amministrazione di Ravenna deve aver pensato in via cautelativa, fermando tutte le full electric e le ibride alluvionate.

"A scopo precauzionale – questo quanto si legge su un comunicato pubblicato dall'ente ravennate, diffuso tramite un volantino apparso sui social - i concessionari e i soggetti privati che a qualsiasi titolo possiedono veicoli elettrici e ibridi che hanno subito immersione in seguito agli eventi meteorologici dei giorni scorsi, o che si trovano in ambienti particolarmente umidi, devono adottare alcune misure preventive a tutela della pubblica incolumità”.

Viene quindi chiesta una sorta di 'quarantena' per le auto elettriche colpite dalle inondazioni: “In particolare – si legge ancora - tali veicoli devono essere posti per 15 giorni in quarantena, devono cioè essere tenuti in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri. Tali misure sono state disposte su richiesta dei Vigili del fuoco".

La direttiva è stata diramata a seguito dello scoppio di un incendio che è avvenuto nel parcheggio di una concessionaria di Fornace Zarattini, fra le frazioni maggiormente colpite dalle inondazioni. In base alle testimonianze diffuse sui social, un'auto avrebbe preso fuoco, costringendo i pompieri ad un rapido intervento per evitare che la situazione degenerasse.

"Le auto elettriche, se circolano quando piove, o se transitano anche con l’acqua alta, va detto a chiare lettere, non evidenziano alcuna criticità. Ovvero non hanno assolutamente alcun tipo di problema", aggiunge il Resto del Carlino.

"Il problema specifico, sul quale sono intervenuti i vigili del fuoco, è stato invece determinato dal fatto che l’auto in questione è rimasta immersa nell’acqua per uno o più giorni, senza peraltro circolare. Tutto quello che si poteva fare è stato fatto, anche con perizia e tempestività. Il danno è stato circoscritto ed è rimasto limitato, proprio perché ci si era mossi per tempo, avendo ben chiaro cosa poteva succedere".

L'incendio è stato domato nel giro di 15 minuti ma i vigili del fuoco hanno preferito agire in via precauzionale evitando ulteriori danni dopo il disastro già compiuto dall'acqua alta negli scorsi giorni.