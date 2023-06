Raul Torres morto durante il Tourist Trophy: ennesima vittima dell'Isle of Man TT Races

La gara più pericolosa al mondo si è confermata tale anche nel 2023. Stiamo parlando del Tourist Trophy, il TT, che quest'anno ha proseguito la sua triste tradizione.

E' infatti morto sul circuito suggestivo sull'Isola di Man, il 46enne pilota spagnolo Raul Torres. Correva nella categoria Supertwin in sella ad un'Aprila RS660, e poco prima di perdere la vita aveva registrato il suo miglior piazzamento di sempre in gara, diventando così il centauro iberico più veloce al mondo.

Un record che di fatto l'ha tramutato in leggenda dopo che nelle ore successive è morto a seguito di una caduta che a quelle velocità risulta spesso e volentieri fatale. Raul Torres era un veterano del TT, avendo corso sul circuito senza sosta dal 2017, e conosceva quindi la gara alla perfezione, ed era ben a conoscenza di quanto il Tourist Trophy fosse affascinante e bello ma nel contempo pericoloso e spietato.

“Con grande tristezza – il comunato dell'organizzazione del TT 2023 - l'Isle of Man TT Races può confermare che Raul Torras Martinez, 46 anni, di Sant Hilari Sacalm, in Spagna, è rimasto ucciso in un incidente durante la prima Supertwin Race del 2023 Isle of Man TT Races. L’incidente è avvenuto ad Alpine, tra il 16° e il 17° miglio, al terzo e ultimo giro di gara”.

E ancora: “Raul era un concorrente esperto del TT: aveva debuttato nel 2017 e aveva raggiunto un 15° posto come miglior risultato nella gara Supertwin dello scorso anno. Ha registrato il suo giro più veloce di sempre nel TT Mountain Course oggi nella Superstok Race, con un giro a una velocità media di 125,470 mph, assicurandoti un 20° posto. Raul è stato il più veloce spagnolo che abbia mai corso sul TT Mountain Course”.

Gli organizzatori hanno ricordato le 21 gare del TT a cui ha preso parte Raul Torres, per un totale di 18 Bronze Replicas. “Isle of Man TT Races – conclude la nota - vuole porgere solidarietà e condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Raul”.

Il Tourist Trophy, ma in generale il motociclismo, registra cadute purtroppo spesso e volentieri fatali e drammatiche. Di recente vi avevamo raccontato dell'incidente avvenuto al National Trophy 1000 a Luca Salvadori fortunatamente senza esiti mortali.