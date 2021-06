Rashford va in giro col carro armato: ecco il suo Mercedes-AMG G63

Marcus Rashford, stella del Manchester United nonché importante componente del gruppo inglese impegnato in UEFA EURO 2020, nutre una forte passione per le auto. In effetti l'attaccante ha un garage ricolmo di bolidi Mercedes-Benz, Audi e Range Rover, ma di recente ha attirato l'attenzione per essere andato in giro con un carro armato su ruote.

Stiamo parlando dell'enorme Mercedes-AMG G63, e cioè di un enorme e robustissimo veicolo dal costo superiore ai 160.000 euro, il quale fa uso di un poderoso V8 twin-turbo da 5,5 litri per mandare sull'asfalto una potenza di 585 cavalli e una coppia pari ad 850 Nm. Il tutto si traduce in uno scatto da 0 a 100 km/h appena superiore ai 4 secondi: è un dato che va quasi ad affiancarlo ad alcune supercar moderne.

Il fatto è che il veicolo sfoggia una grande accelerazione nonostante pesi 2.600 chilogrammi circa, che però non riescono affatto a ridurne l'aggressività tecnica ed estetica. Da questo punto di vista la configurazione a quattro scarichi a coppie da due non può che aiutare, e lo stesso vale per le pinze dei freni in rosso e per l'ampia griglia anteriore, evidentemente affamata d'aria. Oltretutto la scelta di Rashford di verniciare la carrozzeria con una livrea militare non fa che allontanare ulteriormente lo stile da un tono elegante, ma è chiaro che lo scopo del Mercedes-AMG G63 sta da un'altra parte.



A proposito di carri armati stradali vogliamo avviarci a chiudere menzionando l'avvistamento dell'imminente Tesla Cybertruck: il gigantesco pickup elettrico della casa di Fremont si aggirava con spavalderia tra le vie di New York. Il veicolo è stato messo pure sotto torchio dagli operai addetti alla costruzione del nuovo stabilimento Tesla di Austin, Texas, e a quanto pare è assolutamente nel suo ambiente.