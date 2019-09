Un raro van a tema Star Wars del 1979 è in vendita per meno di 9.000€

Il mondo là fuori brulica di fan sfegatati di Star Wars, per essere davvero discepoli fedeli di George Lucas bisognerebbe però possedere van Dodge del 1979, appena messo in vendita a meno di 10.000 dollari (9.000 euro).

Si tratta di una variante custom estremamente rara, creata appena due anni dopo l'uscita del primo della saga Lucasfilm, per la cronaca Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza arrivato nei cinema americani nel 1977. Secondo quanto scritto su Craiglist, dove il van è ora in vendita, vernice e decalcomanie sarebbero originali del 1979, anche se qualcuno nutre qualche dubbio in merito all'adesivo di Chewbecca presente sul finestrino destro.

Su ogni lato poi si può leggere la famosa citazione di Han Solo: "Traveling through hyperspace ain't like dustin' crops", ovvero Viaggiare nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti da un aeroplano! Acquistando il van però non si ottengono solo adesivi, al contrario i fanali posteriori, il tetto e gli interni (con la plancia che sembra una navicella spaziale anni '70) lo rendono davvero un pezzo unico, da collezione, per soli 9.800 dollari (anche se il van si trova attualmente a San Antonio, California). Inoltre meccanicamente è stato curato negli anni, con il proprietario che vanta un motore 318 CID V8, abbinato a una nuova batteria e un nuovo carburatore.