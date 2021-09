Rarissimo prototipo di Porsche 959 cerca proprietario, prezzo riservato

Durante gli anni '80 la guerra fredda non si combatté soltanto tra Stati Uniti e Unione Sovietica. I costruttori di supercar volevano si sfidavano stupendo con tecnologie all'avanguardia e prestazioni inimmaginabili per delle stradali. Questo periodo d'oro ci regalò vetture come la Porsche 959.

Prima degli esemplari di serie (Serie N) e di quelli di pre-produzione (Serie V), Porsche testò a lungo dodici prototipi finali, conosciuti come Serie F, ognuno con uno scopo preciso e con particolarità uniche.

Oggi vi parleremo del settimo prototipo prodotto, l'unico verniciato in Ruby Red, dotato di una carrozzeria vicina alle forme definitive. È stato realizzato per testare l'impianto elettrico e per capire come reagisse la vettura alle alte temperature. Durante la sua vita gli interni sono stati stravolti più volte: Porsche stava cercando gli ultimi ritocchi per una seduta confortevole.

Le Porsche 959 Serie F attualmente in circolazione sono meno delle 12 prodotte: la casa di Stoccarda distrusse la maggior parte dei veicoli dopo l'inizio della produzione. La "nostra" 959 è giunta negli Stati Uniti a metà anni '80 grazie all'importatore Vasek Polak. Poi è salpata verso Giappone, Belgio, Regno Unito e infine Germania. Durante questo faticoso tour ha percorso 26.520 chilometri.

Le differenze tra questo prototipo e la versione definitiva risiedono nella mancanza di servosterzo, tappo del serbatoio, sospensioni a controllo elettronico, sedili posteriori, specchietto retrovisore del lato passeggero, allarme, ugelli lavavetri e altro. Insomma, è un prototipo e si vede.

La splendida 959 Serie F in Ruby Red è ora in vendita da Mechatronik, il prezzo è riservato. La Porsche 959 montava nella versione standard un sei cilindri boxer da 2,8 litri capace di erogare 450 CV. Il modello ebbe una fortunata carriera nel rally raid: la 959 Dakar dominò la Parigi-Dakar del 1986. (immagini: Mechatronik)