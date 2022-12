Le rarissime Bentley Batur possono avere 210 grammi di oro all'interno dell'abitacolo

Durante la Monterey Car Week 2022 Bentley ha svelato la Mulliner Batur, un nuovo modello sportivo e il più potente mai prodotto dalla casa, realizzato in edizione limitata e con un design che anticipa gli stilemi delle Bentley del futuro. E oggi scopriamo che i fortunati proprietari potranno anche optare per alcuni inseriti in oro per l’abitacolo.

Nello specifico parliamo di 210 grammi di oro 18 carati recuperato da gioielli riciclati che viene poi utilizzato per creare dei componenti stampati in 3D, nella fattispecie il cosiddetto Charisma Dial, ovvero il selettore circolare che avvolge il tasto di accensione e spegnimento, l’Organ Stop per controllare le bocchette dell’aria e infine l’anello che indica la posizione centrale del volante.

I componenti nascono dunque dalla collaborazione di Bentley Mulliner con l’orafo Cooksongold, che recupera la materia prima da Jewellery Quarter, a Birmingham, dove riciclano i vecchi gioielli per poi trasformarli in una polvere che successivamente viene utilizzata in particolari stampanti 3D a fusione laser, che danno vita ai componenti in questione su specifiche dei disegni CAD. Terminato il processo, il prodotto viene poi rifinito a mano da abili gioiellieri.

Tutti i componenti portano il marchio di fabbricazione, ma quelli che sono stati prodotti nel 2022 sfoggiano anche il simbolo del giubileo come tributo ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta (a proposito, McLaren ha creato una Artura speciale che celebra il giubileo di platino della Regina Elisabetta).

Il costo di questo prezioso optional è sconosciuto, ma non sarà certo un problema per i clienti Bentley, dal momento che i 18 esemplari della Mulliner Batur sono già sold out, ognuno di essi venduto al costo di 1,95 milioni di euro.