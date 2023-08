Una rarissima versione del Range Rover Velar degli anni '70 è all'asta

Alla recente asta tenuta da Silverstone Auction, è stato messo all'asta un esemplare raro di Range Rover appartenente alla fase di pre-produzione. Risalente agli anni Settanta, questo veicolo rappresenta una gemma unica, essendo uno dei pochi ad essere stato catalogato come Velar.

Il numero di telaio di questa particolare vettura è il 31 e il suo passato è legato a test invernali svolti in Finlandia. Proprio a causa di questi test, il veicolo è dotato di ben due riscaldatori. Gli esperimenti effettuati in quel contesto avevano anche lo scopo di mettere alla prova l'efficienza dell'ABS in condizioni climatiche fredde, fornendo importanti informazioni per l'allora rivoluzionaria Land Rover Serie III. Mentre oggi il Range Rover Velar Sport fatica nel test dell'alce, questi servivano per assicurarsi che il veicolo potesse mantenere le sue prestazioni anche a temperature estremamente basse.

I primi prototipi di pre-produzione di questa Range Rover furono denominati, appunto, "Velar", un nome scelto dall'ingegnere di sviluppo Geoff Miller. Questo termine trae origine dalla parola italiana "velare", che evoca il significato di nascondere o coprire.

Per rendere credibile questa tattica, la Velar Company venne registrata presso un indirizzo a Londra, e ufficialmente produsse i veicoli di pre-produzione tra il 1967 e il 1970 per scopi di test e di valutazione. Oggi invece la gamma Velar si prepara a espandersi con l'introduzione del primo EV di casa Range Rover.

Gli esemplari originali di questi Range Rover Velar sopravvissuti sono oggi estremamente ambiti dai collezionisti, ma raramente vengono messi in vendita al pubblico. Il veicolo attualmente all'asta è un originale prototipo di pre-produzione del 1970 e sarà messo all'asta con una stima di prezzo compresa tra 90.000 le 100.000 euro circa.