Questa rarissima RUF Rt12 va all'asta e ne esistono solo 13: attese cifre da record

RUF è un preparatore tedesco che da sempre si è dedicato ai modelli Porsche, e buona parte del suo successo è dovuto alla sua presenza nei garage virtuali dei videogiochi, in particolare nei primi capitoli della serie Gran Turismo, dal momento che, a suo tempo, la casa di Zuffenhausen non offriva i propri diritti ai produttori di videogiochi.

Le auto sviluppate da RUF si sono sempre distinte per un look estetico molto pulito e simile al modello originale, mentre in termini tecnici la storia era piuttosto differente. In ogni caso tali vetture venivano talmente rimaneggiate che RUF è da sempre considerato un marchio a sé stante, proprio come Singer Vehicles, sebbene il restomodder abbia stretto una collaborazione ufficiale con Porsche di recente.

L’esemplare che vedete in questo articolo ad esempio, è una Rt12 del 2015 prodotta in un’edizione limitatissima di soli 13 esemplari, che sotto al cofano monta un flat-six twin turbo capace di 730 CV e 939 Nm di coppia, scaricati sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio manuale a 6 rapporti. Questi numeri le permettevano uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3.3 secondi, con una strabiliante velocità massima di 370 km/h.

Per tenere a bada i bollenti spiriti di questa belva, il preparatore tedesco ha apportato degli accorgimenti anche a livello di telaio, con l’adozione di freni carbo-ceramici e sospensioni con taratura realizzata ad hoc per la vettura, mentre i cerchi calzavano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup per tenerla incollata alla strada.

Pochi mesi fa un esemplare simile, con 17.000 km percorsi, era stato venduto per 910.000 dollari, ma la vettura in questione ha percorso soltanto 444 km, dato che ha trascorso la maggior parte del suo tempo esposta al Petersen Museum, e quando finirà all’asta in occasione del Mecum’s Indy Event che si terrà dal 13 al 21 maggio 2022, ci si aspettano delle cifre da capogiro.