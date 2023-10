Rarissima Porsche 959 'dimenticata' da proprietario: finestrino aperto e chiavi sul sedile

Porsche 959 S è un prototipo estremamente raro e prezioso. Il fatto che fosse parcheggiato in strada in modo così apparentemente trascurato ha dell'incredibile, considerando il suo valore e la sua rarità. Questi veicoli sono autentici pezzi da collezione e possono raggiungere valori molto elevati sul mercato delle auto d'epoca.

La Porsche 959 S Prototype è davvero un'auto straordinaria e estremamente rara. Sono stati prodotti solo 29 esemplari di questo mezzo, rendendolo un pezzo molto ricercato. Il parcheggio di un'auto così preziosa in strada, soprattutto a San Francisco, è certamente insolito considerando il rischio di furto o danni accidentali. Tuttavia, gli appassionati di auto d'epoca spesso amano godersi le loro vetture e mostrarle al pubblico (a proposito, potete dare un'occhiata alla nuova Porsche 911 GT3 R Rennsport).

La cosa assurda però, è che questa Porsche 959 S Prototype è stata parcheggiata con i finestrini abbassati e le chiavi nel sedile. È difficile dare una spiegazione definitiva su perché l'auto sia stata lasciata in questo stato.

Una possibile spiegazione è che il proprietario potrebbe aver lasciato l'auto in questo modo per evitare che i ladri rompano i finestrini, anche se non spiegherebbe perché le chiavi erano nel veicolo. Un'altra teoria è che il conducente abbia ritenuto che poche persone sapessero come guidare una Porsche 959 data la sua complessità e le caratteristiche avanzate. Tuttavia, questa teoria è di carattere prettamente speculativa.

Un'altra teoria che la comunity ha proposto è che possa essere una sorta di challenge di qualche youtuber o content creator, al fine di osservare come le persone reagiscono a una situazione simile. Certo è che il rischio (ribadiamo) è molto alto. Anche un minimo danno ad un esemplare del genere potrebbe rivelarsi molto problematico (oltre che costoso) dal momento che si tratta di un prototipo, e che la sostituzione di eventuali parti danneggiate inficerebbe non poco sul valore dell'auto.

