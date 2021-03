Questa rarissima Porsche 930 Turbo Rinspeed R69 è in vendita: ne esistono 12

Volete sapere quanto è rara una Porsche 930 Turbo Rinspeed R69 come quella che vedete nella galleria in basso? Beh sappiate che di queste ne sono state create soltanto 12, e un’unità è ora in vendita.

Creata in origine per il mercato UK nel 1980, del resto si trova ancora nell’Hertfordshire, la particolare vettura è uscita dalla fabbrica in una particolare colorazione Petrol Blue metallizzata, per poi essere ritinteggiata in Pearl White in Svizzera nel 1983 dal primo proprietario. Nel 2018 l’auto ha raggiunto invece la The Brunt Collection.

Il motore a bordo è un originale 3.3 litri turbo flat-six, abbinato a un cambio manuale a 4 rapporti. Il contachilometri di bordo indica 69.478 miglia, il che significa 111.814 chilometri. Non sono pochissimi, ma almeno significa che la vettura è stata un minimo vissuta e non è rimasta chiusa - tristemente - in un garage.

La guida è a destra, giustamente, mentre gli interni sono in pelle marrone e tartan. Essendo parte della collezione Brunt, ogni anno ha avuto il regolare cambio dell’olio, inoltre negli anni non è mancato qualche intervento tecnico, le condizioni generali però sono francamente ottime. A oggi, mancano ancora 11 giorni alla fine dell’asta online, chiunque di voi può fare un’offerta, al momento il prezzo è a 50.000 sterline, poco più di 58.000 euro al cambio. Un prezzo ancora più che “accessibile”, se pensiamo che questa 911 Turbo del 1988 ha superato i 330.000 euro...