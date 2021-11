La rarissima Porsche 919 Street è stratosferica: l'avevate mai vista?

In modo del tutto imprevisto Porsche, circa un anno fa, ha voluto condividere col pubblico un gran numero di concept e prototipi sviluppati attentamente nel corso degli anni ma mai avvicinatisi alla produzione in serie. C'era una sorta di 911 Safari, uno stranissimo furgoncino elettrico e tanto altro, ma un modello ha incuriosito particolarmente.

Stiamo parlando della fenomenale Porsche 919 Street, la quale incarna la versione omologata per la strada della macchina da corsa che ha conquistato la vittoria a Le Mans nella categoria LMP1. La hypercar elettrificata è stata presa in considerazione nel corso del 2017, quando il team di sviluppo decise di affidarsi allo stesso setup ibrido della 919 da pista: 900 cavalli di potenza erano assicurati.



A ogni modo, finora quasi nessuno aveva avuto la possibilità di immortalare un esemplare di 919 Street dal vivo, ma come al solito Supercar Blondie non ci ha deluso e ha appena pubblicato su YouTube un fantastico walkaround registrato un paio di giorni fa a Dubai.



Da parte nostra ci teniamo a precisare che il bolide non verrà mai commercializzato. La 919 Street doveva rappresentare l'erede della rapidissima 918 Spyder (eccola mentre sfida una Bugatti Chiron), ma ad un certo punto dello sviluppo la casa di Stoccarda ha deciso di interrompere tutto e di rimandare il lancio di una nuova hypercar stradale al 2025, quando con ogni probabilità poseremo gli occhi su un modello completamente elettrico.



A proposito di elettrificazione, probabilmente Porsche è tra i produttori di veicoli che viaggiano più spediti in tale direzione. La Porsche Taycan è davvero un'ottima macchina sotto quasi ogni punto di vista, e adesso si punta persino a migliorarne un aspetto: Volkswagen lavora ad una ricarica wireless incredibile: da 0 all'80 percento di carica in 10 minuti.