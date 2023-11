Una rarissima Nissan GT-R50 by Italdesign è appena finita all'asta: che capolavoro

Questa Nissan GT-R50 by Italdesign è più di una supercar: è un pezzo di storia automobilistica, concepita per celebrare il cinquantesimo anniversario della Nissan GT-R e di Italdesign. Inizialmente pianificate in 50 unità, solo 18 di queste edizioni speciali ad alte prestazioni sono state realizzate.

Questo esemplare in particolare, il numero 11, non è mai stato consegnato a un cliente ed è rimasto chiuso in un deposito climatizzato fino ad ora con meno di 200 chilometri sul tachimetro. Con una vernice opzionale Liquid Silver Metallic con accenti NISMO Red e l'alettone posteriore idraulico montato rendono questo specifico esemplare della GT-R50 ancora più unico.

Alimentata da una versione modificata del motore V6 da 3,8 litri costruito a mano da Nissan, questa GT-R50 eroga 710 CV e 780 Nm di coppia. Dotata di un cambio a doppia frizione a sei velocità, sistema di trazione integrale, freni Brembo, ammortizzatori regolabili Bilstein DampTronic e cerchi in lega da 19 pollici personalizzati, offre prestazioni straordinarie (ecco invece come potrebbe essere la prossima Nissan GT-R elettrica secondo alcuni render).

Questa autentica bellezza, prodotta nel 2021, sarà messa all'asta da RM Sotheby's a Monaco il 25 novembre, con stime che indicano un prezzo di vendita compreso tra 1 e 1,25 milioni di dollari. Le Nissan GT-R sono una vera a propria icona della sportività degli ultimi 15 anni. Sin dal suo ultimo restyling è stata anche protagonista in diversi videogiochi e film, inoltre il modello utilizzato per il film di Gran Turismo è stato messo all'asta.