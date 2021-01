Questa rarissima Mercedes-Benz CLK DTM AMG Cabriolet è ora in vendita

Ispirata al DTM ma con una carrozzeria aperta, la CLK DTM AMG Cabriolet è una delle Mercedes più pazze, nonché una delle più rare. La casa della stella a tre punte costruì la CLK DTM AMG, in versione coupé e cabrio, per festeggiare la conquista del campionato DTM 2003.

L'esemplare che potete ammirare nella foto superiore sarà battuto all'asta Sotheby's di Parigi, appuntamento al 13 febbraio. È estremamente raro grazie al suo colore, Fire Opal Red, scelto soltanto da cinque fortunati clienti Mercedes. Sotto al cofano anteriore si cela lo stesso V8 da 5,5 litri utilizzato dalla versione corsaiola che si impose nel DTM. Depotenziato e omologato per strada il motore AMG sprigiona ben 589 CV! La potenza passa alla alle ruote posteriori grazie ad una trasmissione automatica a cinque marce. La velocità massima di 320 km/h e lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi rendono la CLK DTM AMG Cabriolet ancora impressionante dopo 17 anni dal suo debutto.

L'esemplare che si appresta ad essere protagonista dell'asta francese ha sul tachimetro soltanto 15.200 chilometri. Inizialmente pensata per il mercato interno, ha passato gran parte della sua esistenza negli Emirati Arabi Uniti ed è stata parte del garage della famiglia reale di Sharja (EAU) e della famiglia reale del Bahrain.

L'ultimo decennio è stato di forte crescita per Mercedes-AMG, sia in Formula 1 che nei concessionari. La futura SL Roadster sarà sviluppata interamente dal reparto Affalterbach, ed è quasi pronta anche la "F1 stradale" Mercedes-AMG One. (immagini ©2020 Courtesy of RM Sotheby's)