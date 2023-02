Questa rarissima Mercedes-Benz AMG Hammer è più costosa di una Ferrari

Oggi, quando si parla di Mercedes o AMG, è come nominare la stessa casa, ma un tempo non era proprio così. AMG era un preparatore indipendente specializzato nei modelli della stella, e alcuni delle sue creazioni divennero delle vere e proprie icone. Una di queste nacque partendo dalla Mercedes 300E Sedan o Coupè, poi soprannominata ‘Hammer’.

E parlando della 300E Sedan Hammer, AMG ne produsse soltanto 30 esemplari, 13 dei quali destinati al mercato americano, ed un magnifico esemplare del 1987, completamente restaurato da RENNtech, finirà all’asta di Amelia Island 2023 con un prezzo stimato di circa 625.000 dollari (585.000 euro), anche se la cifra potrebbe salire ulteriormente date le perfette condizioni della vettura, che ha soltanto 52.464 km all’attivo.

A differenza di una Mercedes 300E standard, la Hammer metteva da parte il 6 cilindri in linea da 3.0 litri originale per rimpiazzarlo con un V8 da 6.0 litri, ovvero una versione modificata e migliorata del V8 da 5.5 litri che veniva montato di serie sulle Classe S. La cura AMG portava la potenza a 355 CV con una coppia di 526 Nm, numeri che le permettevano di scattare da 0 a 100 km/h in 5.1 secondi, con una velocità massima superiore ai 300 km/h (la Mercedes AMG Hammer era una delle 10 auto più veloci degli anni ’80), adottando il cambio automatico a quattro marce e il differenziale posteriore della sorellona Classe S.

Oggi invece, Mercedes e AMG sono una cosa sola e ci hanno regalato gioielli di elevata caratura come l’hypercar Mercedes-AMG One diventata regina del Nurburgring con un tempo monstre.