Rarissima McLaren Speedtail XP Prototype all'asta: è un capolavoro d'ingegneria

Pochi giorni addietro abbiamo notato che la McLaren P1 “alluvionata” è stata venduta all’asta, ma non è l’unica, fantastica vettura della casa britannica a trovarsi in vendita. Proprio in queste ore è apparsa una McLaren Speedtail XP Prototype del 2020 all’asta, ed è uno dei sette prototipi originali rimanenti dai test condotti internamente.

Il team di McLaren Orlando ha deciso di proporre proprio questo modello in vendita su duPont REGISTRY, dal quale si legge che questo modello specifico è di due anni fa e ha corso soltanto per 185 chilometri circa. Nella descrizione si legge che delle 106 Speedtail prodotte su scala globale, con altre 10 varianti XP successive, questa è una delle sette versioni rimanenti ed è ancora più unica in quanto si tratta dell’ultima McLaren Speedtail XP prodotta.

Questa supercar si presenta con una finitura nera dotata di dettagli in polvere d’oro a 24 carati, targhetta frontale in solido oro 24k raffinato e lettere dell'emblema posteriore in oro massiccio 24k. Sotto il cofano si trova invece un propulsore ibrido che offre prestazioni senza pari: un V8 biturbo da 4,0 litri accompagnato da una batteria aggiuntiva ripresa dalla divisione McLaren Formula E, per un totale di 1.035 cavalli. Con il cambio a 7 velocità, poi, può passare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi.

Purtroppo sul sito non si possono leggere altri dettagli chiave relativi alla supercar, in quanto duPont REGISTRY condivide prezzo e maggiori informazioni solo con una chiamata diretta al rivenditore.

Parlando sempre di auto uniche in vendita, c’è anche la bizzarra Peugeot 806 Procar all’asta per i veri collezionisti.