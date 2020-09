Rarissima McLaren Senna schizza a velocità assurda sull'Autobahn

Già vedere in strada una McLaren Senna è di per sé un evento a dir poco unico, e il video pubblicato sul web da Shmee150 e visibile in fondo alla pagina ne mostra ben due mentre volano ad altissima velocità sull'Autobahn la quale, come saprete, non limita in alcun modo la velocità che un automobilista può raggiungere.

Prima di portarci in strada Shmee150 ci mostra una parte del suo pazzesco garage, all'interno del quale figurano anche delle Lamborghini Aventador, due McLaren P1, una Mercedes-AMG C63 e tanto, tanto altro. Ogni esemplare è tra l'altro particolarmente personalizzato, e contribuisce a una collezione straordinaria sia in termini di esclusività che di valore intrinseco.

A ogni modo, la parte che ci interessa arriva subito dopo, quando alle due Senna è permesso di ruggire sull'autostrada tedesca. Inizialmente il traffico non ha concesso loro di superare una certa velocità, ma quando la via si è liberata, nulla ha impedito di arrivare a ben 340 km/h. Per una pratica simile bisogna avere di sicuro nervi d'acciaio, poiché la percorrenza è talmente alta che in pochi istanti ci si può trovare di fronte un'altra vettura senza avere il tempo di reagire per evitarla, per cui sconsigliamo a tutti di emulare quanto fatto da Shmee150.

Comunque, all'inizio del viaggio la sua Senna gli indicava un'autonomia residua di 10 chilometri, mentre più tardi ne segnava 5, e sinceramente non capiamo come abbia potuto rischiare di rimanere a secco su una macchina simile. Finalmente alla fine della clip le assetate supercar sono state accontentate mentre i conducenti godevano una bella pizza che però, essendo italiani, non invidiamo quanto le vetture britanniche.

