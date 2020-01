Rarissima Lancia Stratos potrebbe valere 1 milione di euro

Basta dare un'occhiata al nome e alla verniciatura per riconoscere questa incredibile vettura. Si tratta proprio della Lancia Stratos, una macchina costruita da Lancia appositamente per le gare di rally.

Ideata per succedere alla lancia Fulvia fu disegnata nientedimeno che da Bertone. Sotto al cofano era dispoto un motore V6 da 2,4 litri preso in prestito dalla Ferrari Dino. Anche grazie ad esso fu capace di vincere il Campionato del Mondo di Rally nel 1974, nel 1975 e nel 1976 oltre a innumerevoli altre vittorie in vari eventi di rally in giro per il mondo.

Quella che abbiamo oggi davanti ai nostri occhi non è però la stessa auto, ma ne incarna un eccellente omaggio tramite la riproposizione di 25 unità nuove di zecca. Nonostante ciò consigliamo a chiunque abbia a disposizione una vasta quantità di denaro di provare a portarsene a casa una senza alcun dubbio.

L'esemplare nella galleria di immagini in fondo alla pagina è quindi una MAT New Stratos, una Stratos tutta nuova re-immaginata da Chris Hrabalek, colui che acquistò i diritti sulle Stratos quando Lancia glie lo concesse nel 1990. Il progetto è stato finanziato da facoltosi investitori, e le prime bozze furono mostrate al Salone di Ginevra 2005 tra gli applausi della critica. Subito dopo al team di sviluppo si unì Pininfarina, che ne modificò in parte il design e la rifinì basandosi sulla Ferrari 430 Scuderia. Infine, dopo una serie di ritardi, Manufattura Automobili Torino diede una grossa mano a far procedere spedito il progetto utilizzando parti di Ferrari fornite dai suoi clienti.

Questo specifico esemplare ha percorso circa 30.000 chilometri e il suo cuore battente è rappresentato da un V8 da 4,3 litri capace di sprigionare 540 cavalli di potenza. I documenti di registrazione e di validità in regola combinati con la livrea Alitalia la rendono una vettura unica e un'opportunità da non perdere. Sul portale della casa d'aste Bonhams potete trovare tutti i dettagli, inclusa la data di scadenza, fissata al 6 Febbraio prossimo.

Di recente una serie di render riguardanti una nuova ed ipotetica Lancia Delta HF ha riacceso l'entusiasmo dei fan della casa italiana e, se foste curiosi di conoscere la storia di quest'ultima, vi indirizziamo verso un nostro speciale.