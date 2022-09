Rarissima Lancia Delta restomod cerca proprietario, ma il prezzo è folle

La Lancia Delta Integrale è una delle auto più amate della storia delle quattro ruote, e non soltanto in Italia. Ciò le rende estremamente ricercate per cui, vista la rarità del modello, i prezzi schizzano spesso alle stelle.

E' il caso dell'esemplare modificato da Automobili Amos: il brand specializzato ha rimosso tutte le parti "inutili" dalla macchina portando alla luce la Delta Futuristica. La vettura era già arrivata in strada anni fa, ma questa volta è ricomparsa sul mercato dell'usato con pochissimi chilometri percorsi.

Il fondatore di Automobili Amos, Eugenio Amos, nel 2018 decise di costruirne appena 20 esemplari, tutti assemblati quasi interamente in fibra di carbonio ed eroganti circa 330 cavalli di potenza. La Integrale originale non toccava nemmeno i 200 cavalli, per cui è stato necessario ritoccare le prese d'aria, il sistema di scarico, l'intercooler e la ECU. In ogni caso l'output raggiunge tutte e quattro le ruote attraverso un cambio manuale a cinque rapporti rinforzato e un differenziale a slittamento limitato ricostruito.



Automobili Amos, nel processo creativo, optò anche per la rimozione delle due porte posteriori, mentre per l'estetica si è deciso di avvolgere la carrozzeria di nero e di adornarla coi classici colori Martini ripresi anche da una Hyundai Ioniq 5. A chiudere il quadro ci pensano i cerchi in lega EvoCorse "Turbofan". In totale la macchina pesa soltanto 1.250 chilogrammi.



A ogni modo siamo sicuri che pure il prezzo vi lascerà a bocca aperta. Originariamente Automobili Amos chiedeva 350.000 euro per la Delta Futuristica, mentre le offerte per l'esemplare usato visibile nella galleria in calce vuole almeno 649.950 dollari, corrispondenti a ben 663.979 euro.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende ci teniamo a rimandarvi alle 10 auto più iconiche del mondo rally: dalla Delta alla Impreza.