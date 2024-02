Una rarissima Lamborghini Centenario con lo stile della Sesto Elemento è in vendita

Tutte le Lamborghini sono speciali per natura, ma questa in oggetto lo è ancora di più. Si tratta di uno dei modelli più rari e ricercati sul mercato, inoltre questo specifico esemplare risulta come nuovo. Un'eleganza invidiabile e una bellezza da far perdere la testa: è in vendita una rarissima Lambo Centenario con lo stile della Sesto Elemento.

L'auto verrà battuta all'asta da RM Sotheby's, il ramo motoristico della storica casa d'aste britannica, in un lotto che vede numerose vetture esclusive, come per esempio una Ferrari 812 Competizione e una Ferrari 360 Challenge Stradale, una delle tre Koenigsegg Agera RSR (nel frattempo la prima Koenigsegg Jesko è uscita dalla fabbrica: sarà l'auto più veloce al mondo?). L'asta si svolgerà l'8 e il 9 marzo presso la sede Concrete in Alserkal Avenue, nel quartiere di Al Quoz a Dubai. Ma cos'ha di tanto speciale questa Lamborghini?

Beh, partiamo dal presupposto che di Centenario ne sono state realizzate solamente 40 unità (20 con carrozzeria coupé e altrettante roadster). Inoltre, questo esemplare riporta alla mente la Sesto Elemento, con livrea in nero opaco e finiture in rosso, ma anche una struttura in fibra di carbonio e, per quanto riguarda la sua motorizzazione, un propulsore V12 aspirato da 6,5 ​​litri (lo stesso dell'Aventador SVJ) da 759 CV. Peccato, però, che questo non abbia mai avuto l'occasione di dare prova delle sue capacità...

Infatti, secondo i dettagli rivelati da RM Sotheby's, la Lambo in questione sul contachilometri segna appena 112 km. Praticamente nuova. Infine, il prezzo potrebbe sorprendere. La casa d'aste, infatti, si aspetta di rivendere l'auto a un prezzo tra i 2 milioni e i 2 milioni e mezzo; al debutto nel 2016 il suo prezzo era pari a 1,9 milioni di euro. (Foto: RM Sotheby's)