Rarissima Ford GTX1 finisce in vendita per cifre da capogiro, ma ne vale la pena

L'ultima generazione di Ford GT, anche grazie a intelligenti politiche della casa automobilistica statunitense, ha raggiunto cifre assolutamente folli e spesso al di sopra del milione di euro, facendo apparire la scorsa generazione della sportiva dell'Ovale Blu come un vero e proprio affare su ruote.

E' di sicuro il caso di un rarissimo esemplare di Ford GTX1, visibile dalla galleria di immagini in fondo alla pagina. Il modello in questione è stato progettato da Kip Ewking, e subito dopo la presentazione avvenuta al SEMA Show del 2005, lo Special Vehicle Team del brand americano ha lestamente contattato Genaddi Design Group per metterlo in produzione. All'inizio le previsioni parlavano di 500 esemplari da mandare in strada, ma a seguire i costi furono tagliati bruscamente. Ad oggi di Ford GTX1 ne sono state costruite circa 100, ma qualcuno afferma che le unità in circolazione siano meno di 50.

Comunque stiano le cose, non c'è alcun dubbio che l'esemplare del quale vi parliamo oggi sia un vero pezzo da collezione, e secondo RK Motors la macchina con telaio numero 6 e in verniciatura Mark II Black Clearcoat vale almeno 600.000 dollari. Se compariamo la Ford GT standard alla variante GTX1 possiamo citare l'introduzione di un tettuccio removibile in fibra di carbonio, i tappetini distintivi e dei sedili speciali. La macchina inoltre ha beneficiato di molte migliorie, incluso il lunotto posteriore in plastica smontabile, il sistema di scarico Accufab X-pipe e l'impianto audio opzionale McIntosh con tanto di Bluetooth.

A muovere la vettura ci pensa invece lo stesso poderoso V8 turbocompresso da 5,4 litri capace di mettere sull'asfalto ben 558 cavalli di potenza a 6.500 giri al minuto e 678 Nm di coppia a 4.500 giri. A inviare cotanta esuberanza alle ruote posteriori provvede invece un cambio manuale Ricardo a sei rapporti.

Il magnifico esemplare in calce ha percorso solamente 2.824 chilometri, e di preciso chiede una cifra di 595.900 dollari. Per chiudere restando in tema di Ford GT vogliamo rimandarvi alla gara di accelerazione fra la sportiva statunitense in Carbon Edition e la a dir poco assurda Ford Hoonicorn di Ken Block: la sfida è tutta da vedere.

In ultimo non potevamo non mostrarvi l'eccellente esemplare di Ford GT 2017 messo in vendita dall'individuo il quale l'ha disegnata: stiamo parlando di Moray Callum.