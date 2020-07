Una rarissima Ford Falcon XA GT del 1973 torna alla luce dopo 32 anni

Guardate per un secondo l'auto nelle foto. Notato qualcosa di strano? La polvere, esatto. Questa rarissima Ford Falcon XA GT del 1973 è stata "sepolta" e dimenticata per oltre 30 anni, 32 per la precisione, e ora è stata riportata alla luce.

Si tratta davvero di un modello eccezionale, dotato del sognante pacchetto RPO 83, il più desiderato dell'epoca. Inoltre vanta una speciale sfumatura arancione chiamata McRobertsons Old Gold, e soltanto tre unità furono create con questa verniciatura. Le particolarità non finiscono qui: delle tre è l'unica ad avere un cambio manuale a quattro rapporti, parliamo dunque di una vettura più unica che rara.

Famosa in Australia per essere la "Chicken Coupé", è stata sempre nelle mani del suo primo proprietario, che però l'ha parcheggiata nel 1988 senza più metterla in moto. Ora il suo storico proprietario è purtroppo scomparso, lo scorso mese di dicembre 2019, e l'auto è passata a un nuovo "custode". Il suo valore? Circa 180.000 euro al cambio.

La Ford Falcon XA GT RPO 83 era davvero un sogno a occhi aperti, veniva venduta con tutto ciò che si poteva desiderare all'epoca, compresi uno spoiler posteriore in alluminio, gli alzacristalli elettrici (allora un optional davvero di lusso), il servosterzo e persino l'aria condizionata. Una macchina futuristica per gli anni '70 che ora finalmente - almeno si spera - avrà una seconda vita.

