Rarissima Ferrari Enzo si scontra con una Honda Jazz, il disastro in Inghilterra

Dopo avere visto, tristemente, una Ferrari F355 a fuoco durante un test drive, ci spostiamo sull’isola di Guernsey nel Regno Unito per assistere a un altro incidente molto spiacevole per gli amanti delle vetture del Cavallino Rampante: una Ferrari Enzo si è scontrata con una Honda Jazz e sarà molto difficile recuperarla.

La rara supercar prodotta in soltanto 400 esemplari tra 2022 e 2004, secondo quanto riportato dal Jersey Evening Post, era di proprietà di un residente nell’isola di Guernsey e, al momento dell’incidente, alla guida c’era un addetto alla consegna. Nella strada dall’aeroporto alla abitazione, dunque, egli avrebbe perso il controllo della Ferrari scontrandosi prima con un marciapiede e poi con la stessa Honda Jazz, il cui conducente è un anziano fortunatamente incolume.

Purtroppo non ci sono testimoni in grado di confermare come la Ferrari si sia scontrata con la Honda. Di conseguenza, ciò che abbiamo è soltanto una serie di fotografie e video post-incidente: da esse si nota chiaramente come il lato guida sia in condizioni disastrose, oltre al posteriore dove la ruota è piegata di lato nel vano. Gli airbag, naturalmente, si sono attivati per entrambe le auto.

La riparazione della Ferrari Enzo sembra poco probabile alla luce delle sue condizioni, ma il proprietario potrebbe fare un’eccezione data la rarità della supercar. Chissà se infine tornerà su strada!

Parliamo però anche di novità in arrivo: eccovi una misteriosa Ferrari V12 in azione a Fiorano.