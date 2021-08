Rarissima Ferrari Enzo finisce in vendita: il valore è pazzesco

Le attuali hypercar sono certamente stratosferiche in termini di numeri e performance messe in campo, ma ognuna di esse deve tanto alla indimenticabile Ferrari Enzo messa in commercio all'inizio di questo secolo. Il bolide di Maranello fece irruzione sul mercato con un motore straordinario, trasmettendo agli acquirenti sensazioni mai provate in precedenza.

Il team di sviluppo del Cavallino Rampante inserì nel vano motore un poderoso V12 aspirato da 6,0 litri, tramite il quale la macchina eroga ben 660 cavalli di potenza a 7.800 giri al minuto e 657 Nm di coppia. La rigidità del telaio e della carrozzeria in fibra di carbonio trasmette al conducente ogni minimo sussulto e scoppiettio del motore, mentre un cambio sequenziale a sei rapporti consente di passare da un rapporto all'altro con una velocità eccellente a per l'epoca.

Tra il 2002 e il 2004 Ferrari produsse appena 400 Enzo, e solo alcune di esse uscirono dalla linea produttiva in tonalità Rosso Scuderia, e cioè con lo stesso colore impiegato dalla scuderia di Formula 1. Ovviamente l'esemplare visibile attraverso la galleria di immagini in calce non poteva non godere di tale colorazione, e i soli 568 chilometri percorsi nel suo intero arco vitale contribuiscono a far lievitare paurosamente il prezzo richiesto.

La spettacolare macchina in calce è stata messa in vendita per una cifra di 3,24 milioni di dollari, e a quanto pare è l'unica Enzo a indossare il Rosso Scuderia negli Stati Uniti. Tra i detentori di un esemplare identico o quasi tale troviamo nientepopodimeno che Michael Schumacher e Jean Todt.



In base a quanto riportato da Hammer Price l'ultima volta in cui una Enzo in Rosso Scuderia è finita all'asta si raggiunse una somma di 6 milioni di dollari, ma in quel caso si trattava dell'ultimo esemplare di Enzo mai prodotto, il quale appartenne tra l'altro a Papa Giovanni Paolo II.



Ovviamente col passare del tempo è sempre più arduo trovare rarissime Enzo con un chilometraggio così basso, per cui non potremmo dirci sorpresi se nei prossimi anni il loro valore continuerà a crescere, ma per chiudere riavvolgendo ulteriormente il nastro del tempo vogliamo tirare in ballo un bizzarro progetto: Lamborghini vuole riportare in auge l'iconica Countach. Inizialmente qualcuno era portato a credere si trattasse di uno scherzo o di una semplice suggestione, ma il brand di Sant'Agata Bolognese fa sul serio: ecco le nuove immagini.