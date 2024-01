Una rarissima Ferrari 330 LM del 1965 è sparita dall'Italia: il gioiello forse ad L.A.

Si è persa una Ferrari e non stiamo parlando di un modello comune, bensì di una 330 LM carrozzata Fantuzzi del 1965, un esemplare unico di colore oro. Il bolide, come scrive il Corriere della Sera, apparteneva a Massimo Chiappini, noto urbanista nonché erede di un impero da due miliardi e mezzo di euro.

Dopo la misteriosa sparizione di una rarissima McLaren F1, sulle nostre pagine un nuovo giallo riguardante una vettura da un valore esorbitante. Massimo Chiappini, rientrando in Italia dopo anni di questi tempi, si è accorto appunto dell'incredibile assenza, ingaggiando un avvocato per cercare di ritrovare il suo gioiello perduto.

La Ferrari era stata data in prestito per uno degli episodi del film di Federico Fellini “Tre passi nel delirio” del 1968. «Fu incidentata per esigenze di set, ma poi persi ogni contatto con l'officina ai Parioli che riparò l'auto», racconta Chiappini, il cui ultimo ricordo della LM è quello proprio derivante dal set dove Toby Dammit la guidava da ubriaco per le stradine di Marino.

Stando a quanto spiegato ancora da Chiappini, la casa di produzione cinematografica Lombardi consegnò la Ferrari ad un'officina specializzata di Roma perché «tornasse come nuova» e da quell'officina di fatto la Rossa non è più tornata.

All'epoca Chiappini non si preoccupò più di tanto, ma solo al suo ritorno in Italia si è accorto della mancanza della 330 LM, supercar che era stata prodotta per le corse ma che lo stesso urbanista fece modificare per poterla guidare sulle strade di tutti i giorni.

Oggi di queste Ferrari ve ne sono davvero pochissime in circolazione, e una di queste è stata battuta all'asta negli Stati Uniti. Chiappini era convinto che il suoi gioiello a 4 ruote fosse ancora a disposizione dell'officina, che aveva il compito di manutenerla, ma così non è e la Rossa oro è definitivamente sparita.

Sono così partite le ricerche ed è emerso che forse la Ferrari oggetto del contendere potrebbe trovarsi in un museo di Los Angeles stando ai primi riscontri. «Ma la battaglia per riaverla non sarà semplice – spiega Francesco Turco, l'avvocato che si sta occupando del caso -. È un caso molto complicato. Il professor Chiappini non ha mai venduto, ceduto, regalato quell'auto, che tra l'altro ha un valore enorme. Si era fidato dell'officina e non ha ricevuto più alcuna comunicazione. Abbiamo messo in mora la casa madre, la Ferrari per avviare una ricerca ufficiale, e ora attendiamo le prime risposte, poi valuteremo il da farsi».

Di recente è stata riprodotta una Ferrari 330 LMB, una replica perfetta della mitica Rossa, ma fino ad ora nessuno ha mai osato rifare la LM posseduta da Chiappini.