La rarissima Cizeta V16T del Sultano del Brunei è in vendita a Miami

Quando si parla di supercar rare il Sultano del Brunei è sempre parte integrante della narrazione. Non fa eccezione l'esotica Cizeta V16T, la supercar modenese con motore trasversale da 16 cilindri dimenticata da molti, anche in virtù dei dieci esemplari prodotti.

Le particolarità della V16T non si fermano alla tecnica, l'auto ha uno stile da Lamborghini e ben quattro fari a scomparsa. Non è un caso che sia stata disegnata da Marcello Gandini, padre della Lamborghini Diablo: le forme della V16T sono nate come proposta per l'erede della Countach. Le altre personalità in gioco erano Claudio Zampolli, ingegnere proprietario del marchio Cizeta (le sue iniziali sono “CZ”...) e Giorgio Moroder. Il famoso compositore fu uno dei principali investitori del progetto, inizialmente battezzato Cizeta-Moroder, ma poi si defilò dall'accordo, pur comprando per se un esemplare della V16T.

Ora è giunto il vostro momento di acquistarne una: il concessionario Curated di Miami si è procurato un esemplare ex Brunei, nei prossimi mesi sarà restaurata e poi venduta. Questa V16T è l'unica uscita di fabbrica in Blu Cobalto Metallizzato ed è segnata dal numero di telaio 101. Il restauro si concentrerà sulla sostituzione delle componenti soggette ad usura nel tempo, esteticamente l'auto è praticamente nuova, lo testimonia il contachilometri fermo a 983 km.

Comprandola avrete il delicato compito della manutenzione del 16 cilindri a V da 540 CV. L'enorme motore, progettato da Oliviero Pedrazzi, ha 64 valvole, otto alberi a camme, quattro testate, due sistemi di iniezione e due cinghie di distribuzione: al tempo stesso può essere la gioia e il dolore di ogni meccanico. Anche il conto dal gommista sarà salato, la vettura calza gli stessi pneumatici della Diablo, con al posteriore enormi 335/35 su cerchioni da 17 pollici.

Avendone la possibilità omaggereste gli anni 90 con l'acquisto di una V16T o preferireste altre supercar dell'epoca (come ad esempio la Bugatti EB110 SS)? (foto cover: Curated)