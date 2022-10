Rarissima Bugatti Divo appare durante hillclimb: che spettacolo da sogno!

La rarissima Bugatti Divo fa una nuova comparsa durante un evento Hillclimb in Svizzera: dopo l’avvistamento della Bugatti Divo a Londra, vediamo la supercar alla Bernina Gran Turismo del 2022 e ascoltiamo il suo motore dalla gloriosa colonna sonora!

L’esclusività della Bugatti Divo è già nota: la casa automobilistica di Molsheim nel 2018 chiarì immediatamente la produzione di solamente 40 auto con prezzo di partenza a 5 milioni di euro. Poterla vedere nella tonalità giallo brillante alla Bernina Gran Turismo del 2022 in Svizzera è dunque uno spettacolo più unico che raro.

Pur non raggiungendo velocità da gara, nel video registrato da 19Bozzy92 e pubblicato pochi giorni fa possiamo vederla tra i tornanti del percorso e sentire il suo potente motore W16 quad-turbo da 8,0 litri nella sua gloria. La corsa è piuttosto tranquilla, in realtà, ma il suono che si sente per le colline è imperdibile. All’inizio del filmato, invece, non manca una sessione di avvio della vettura. Tra le specifiche tecniche, ricordiamo che la Bugatti Divo è poco più leggera della Chiron, sviluppa sempre 1.500 cavalli e ha una velocità massima limitata a 380 chilometri orari per ottenere prestazioni migliori su pista.

Restando sempre dal produttore francese, eccovi una sfida tra Bugatti Chiron e McLaren Speedtail.