Questa rarissima Alfa Romeo Disco Volante Spyder può essere vostra

Vi piacerebbe aggiudicarvi una delle più belle vetture mai costruite? Se la risposta è affermativa fareste meglio a non lasciarvi scappare uno dei soli sette esemplari di Alfa Romeo Disco Volante Spyder, perché è appena stato messo a listino da Auxi Treschmidt. Ovviamente non aspettatevi un prezzo accessibile per un modello tanto esclusivo.

Per descriverla possiamo semplicemente partire dal fatto che la Disco Volante si basa sulla già ottima Alfa Romeo 8C, ma gli ingegneri di Carrozzeria Touring hanno stravolto la carrozzeria portando alla luce delle forme a dir poco squisite. Ogni centimetro quadrato di tutti e sette gli esemplari è costruito a mano, pertanto per ogni singolo veicolo sono state necessarie 4.000 ore lavorative e sei mesi di tempo.

Secondo il parere di molti appassionati il design della Disco Volante Spyder non ha pari. E' chiaro che la bellezza è relativa e dipende dall'osservatore, ma è innegabile il fatto che questa Alfa metta in strada linee speciali ed eleganti che ben poco hanno a che vedere coi comuni modelli di serie.

Riguardo la meccanica, la Disco Volante monta un ottimo propulsore Ferrari: un V8 aspirato da 4,7 litri con 3.500 chilometri percorsi che, se da una parte non è affatto lento, dall'altra non garantisce prestazioni da vera supercar. Lo scopo dietro la costruzione della Disco Volante Spyder risiede nel garantire agli acquirenti dei viaggi senza precedenti e in tutta comodità attraverso paesaggi meravigliosi accompagnati da un sound piacevole. In effetti, poche altre auto possono assicurare sensazioni di pari livello.

Per tutti i motivi appena elencati crediamo che la Alfa Romeo Disco Volante sia già entrata di diritto nella storia dei motori, ma adesso vogliamo avviarci a chiudere rimandandovi ad un altro esemplare di Disco Volante Spyder finito in vendita per una cifra elevatissima: è l'esemplare 4 di 7 e ha percorso 16.000 chilometri.



In ultimo, restando in tema di design Alfa, vi consigliamo di dare un'occhiata alle tre leggendarie Alfa Romeo B.A.T. battute all'asta pochi mesi fa per un prezzo da far girare la testa.