Questa rara Tesla Roadster Very Orange del 2010 è in vendita

Moltissimi appassionati Tesla aspettano ancora, pazienti, l'uscita sul mercato della nuova Tesla Roadster di seconda generazione, accantonata da Elon Musk per dare spazio alle vendite di Model 3 e Model Y e al Cybertruck. Qualcuno più impaziente potrebbe però acquistare questa speciale Roadster "Very Orange".

Tesla ha prodotto e venduto poco più di 2.400 Roadster da metà 2008 a gennaio 2012. È stata di fatto la prima vettura del marchio, grazie alla quale poi è stata possibile la Model S, lanciata nel 2012. 1.500 di queste unità sono rimaste negli Stati Uniti, tinteggiate con colori standard Tesla, ovvero il blu, il nero, il rosso e l'argento.

Più rari i colori Brilliant Yellow Metallic o Very Orange, come la Roadster di cui parliamo oggi. La vettura è finita su Cars & Bids, è stata prodotta nel 2010 e ha percorso circa 3.000 km. Risulta in ottime condizioni e chi la vende la descrive come "mostly unmodified", dunque è quasi originale al 100%, addirittura il sedile del passeggero ha ancora la sua copertura di plastica.

Ai tempi dell'uscita aveva anche 28.100 dollari di optional, cosa che ha portato il prezzo totale a circa 139.000 dollari, poco più di 140.000 euro. Fra questi optional si contano la vernice speciale, i cerchi forgiati, le sospensioni adattive, elementi in fibra di carbonio, sedili riscaldati, interni in doppia colorazione. Viene venduta con una singola chiave, il manuale utente, sticker originali, cavo di ricarica a 110 V, tetto in stoffa e telo per la copertura. Al momento in cui scriviamo l'offerta più alta è di 90.500 dollari. Su Cars & Bids trovate una corposa galleria di immagini.