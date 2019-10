Questa rara Subaru Impreza 22B STi del 1998 vale 100.000 dollari

Nelle ultime settimane sembra esser tornata (semmai fosse sparita) la moda delle Nissan Skyline, vetture mitiche che hanno fatto la storia dell'automobile e condizionato anche quella dei videogiochi (chi ha un passato in Gran Turismo sa di cosa parliamo). Mai dimenticare però la Subaru Impreza.

Oggi vogliamo mostrarvi un esemplare davvero eccezionale, quasi leggendario: una Subaru Impreza 22B STi del 1998, dal valore stimato di 99.995 dollari - anche grazie ai "soli" 42.000 km percorsi. Vettura storica in ambito rally, questa particolare 22B STi ha subito alcune modifiche rispetto alla variante standard: presenta infatti un motore da 2.2 litri (anziché il 2.0 classico) Turbo accoppiato a un cambio manuale 5 rapporti.

Questo significa che la vettura è in grado di erogare 276 CV e 363 Nm di coppia, raggiungendo i 100 km/h da ferma in appena 3,9 secondi - a fronte di un peso di 1.270 kg. Immatricolata nel luglio del 1998, l'Impreza in oggetto è una delle 400 costruite in Giappone, più precisamente è la numero 196, solo successivamente esportata in Inghilterra. A oggi l'auto è perfettamente funzionante, per capire quanto tempo è passato dalla sua creazione basta guardare al lettore Sony Minidisc di cui è dotata, resta in ogni caso un pezzo di storia dei motori nipponici... (Foto: 4 Star Classics)